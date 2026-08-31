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Донецкая группа новостей

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Россияне понесли кур в МФЦ из-за обязательного учёта домашней птицы. С 1 сентября хозяйства, в которых содержится больше 10 кур, уток, гусей или индеек, обязаны поставить поголовье на учёт в системе «Хорриот».

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