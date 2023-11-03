Агата Муцениеце показала лицо без макияжа

Российская актриса Агата Муцениеце показала естественную внешность на новом видео. В размещенных роликах (на момент написания новости они удалены) 34-летняя знаменитость предстала, лежа на кушетке без макияжа на лице.
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