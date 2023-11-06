Наркодилера с крупной партией мефедрона задержали севастопольские полицейские

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого, намеревавшегося сбыть крупную партию мефедрона Злоумышленником оказался 41-летний ранее судимый за незаконные операции с наркотиками местный житель, у которого изъята крупная партия синтетического наркотика, предназначенная для последующего сбыта на территории Крымского полуострова.