ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

617 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Наркодилера с крупной партией мефедрона задержали севастопольские полицейские

Наркодилера с крупной партией мефедрона задержали севастопольские полицейские

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого, намеревавшегося сбыть крупную партию мефедрона Злоумышленником оказался 41-летний ранее судимый за незаконные операции с наркотиками местный житель, у которого изъята крупная партия синтетического наркотика, предназначенная для последующего сбыта на территории Крымского полуострова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх