Наркодилера с крупной партией мефедрона задержали севастопольские полицейские

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого, намеревавшегося сбыть крупную партию мефедрона Злоумышленником оказался 41-летний ранее судимый за незаконные операции с наркотиками местный житель, у которого изъята крупная партия синтетического наркотика, предназначенная для последующего сбыта на территории Крымского полуострова.
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