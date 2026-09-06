Завтра похолодание до +9 ночью и +17 днём

Завтра температура опустится до +9 градусов ночью, а днём будет всего +17. Неожиданный спад ожидается!Сегодня, 6 сентября, дневная температура воздуха составит +20 градусов.
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