Продажи автомобилей в Китае выросли в апреле несмотря на тарифное давление США

Изображение от standret на Freepik BrisperАвтомобильный рынок Китая продолжил рост: по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), продажи легковых машин в апреле увеличились на 14,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигли 1,78 млн единиц.