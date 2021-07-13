GAC MOTOR инвестировал более 30 млрд юаней в разработку и внедрение инноваций, реализуя стратегию «GO AND CHANGE»

GAC MOTOR — крупное и быстроразвивающиеся высокотехнологичное предприятие Китая, ориентированное на производство и продажу автомобилей, двигателей, запчастей и автоаксессуаров, а также инженерные исследования в области автомобилестроения, взяла под свой плотный контроль процесс обеспечения технологий будущего, непрерывно продвигаясь вперед и внедряя инновации в целях повышения эффективности, результативности и удобства вождения.