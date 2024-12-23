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Минтранс пообещал скидку 50% на детские авиабилеты

Минтранс пообещал скидку 50% на детские авиабилеты

Изменения должны вступить в силу 14 января 2025 года фото: Shutterstock/Fotodom.ruМинтранс сообщил, что начал работу с авиакомпаниями и рассчитывает к 14 января обеспечить всех детей до 12 лет 50-процентной скидкой на авиабилеты.

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