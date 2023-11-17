Установка Пермского Политеха усовершенствует защиту малогабаритных летательных аппаратов от обледенения

Исследование будет опубликовано в журнале «Вестник Московского авиационного института». Как отмечают ученые ПНИПУ, противообледенительные системы пассажирских и грузовых самолетов из-за своей сложности или наличия вспомогательных систем не всегда подходят для малогабаритных летательных аппаратов.