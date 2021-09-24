Русская весна

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Народ в Испании вышел на улицы из-за задержания главного сепаратиста Европы

Народ в Испании вышел на улицы из-за задержания главного сепаратиста Европы

Сторонники независимости Каталонии организовали протест в Барселоне в утренние часы дня из-за задержания на острове Сардиния бывшего председателя Женералитета, главного сепаратиста Европы, депутата ЕС Карла Пучдемона,​ пишет агентство «Фокус».

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