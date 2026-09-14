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Царьград

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Адвокат Ключко советует проверять благотворительные сборы на честность

Адвокат Ключко советует проверять благотворительные сборы на честность

Адвокат Антон Ключко объясняет, как избежать мошенничества при благотворительных сборах, обратив внимание на реквизиты, срочность и историю фонда.

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