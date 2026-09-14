Адвокат Ключко советует проверять благотворительные сборы на честность

Адвокат Антон Ключко объясняет, как избежать мошенничества при благотворительных сборах, обратив внимание на реквизиты, срочность и историю фонда.
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