Вальстром перешел в шведский «Юргорден». У 11-го номера драфта НХЛ-2018 73 очка в 236 играх в лиге в рамках регулярок

«Юргорден» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Оливером Вальстромом. Американец, имеющий также шведское гражданство, был выбран «Айлендерс» под 11-м общим номером на драфте НХЛ-2018 и выступал за команду с 2020 по 2024 год.
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