Гуцан: по делам о коррупции за пять лет осуждены более 60 тыс. чиновников

За последние пять лет в России по делам о коррупции осуждены более 60 тыс. чиновников. Об этом заявил 17 сентября генеральный прокурор Александр Гуцан в ходе заседания межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.
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