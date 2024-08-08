«ВСУ отползли»: Подоляка сообщил хорошие новости по боям в Курской области

Военный аналитик, блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале сообщил хорошие новости по боям в Курской области.
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