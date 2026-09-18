Россия расширила стоп-лист для представителей ЕС в ответ на санкции

Россия существенно расширила список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда европейских государств, которым запрещён въезд в страну.
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