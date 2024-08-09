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Владислав Овчинский: Департамент градостроительной политики города Москвы принимает участие в обновлении сметно-нормативной базы

Владислав Овчинский: Департамент градостроительной политики города Москвы принимает участие в обновлении сметно-нормативной базы

Департамент градостроительной политики города Москвы совместно с Московским фондом реновации при участии застройщиков продолжает работу по актуализации существующих и разработке дополнительных сметных норм и цен на строительные материалы, изделия и конструкции в территориальной сметно-нормативной базе для города Москвы ТСН-2001 с целью расширения перечня применяемых материалов на объектах Москвы.

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