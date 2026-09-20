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Чумаков смутился после просьбы журналистки на красной дорожке

Чумаков смутился после просьбы журналистки на красной дорожке

Алексей Чумаков оказался в крайне неловкой ситуации на красной дорожке после неожиданного вопроса журналистки о нижнем белье.

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