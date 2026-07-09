5G и ИИ трансформируют производство: опыт провинции Чжэцзян

В оживленных производственных центрах провинции Чжэцзян (Zhejiang) происходит тихая, но глубокая революция, поскольку традиционный гул ручных сборочных линий заменяется точными, синхронизированными движениями роботизированных рук и автоматизированных управляемых транспортных средств.
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