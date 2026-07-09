Новости Китая -...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Китая - всё о бизнесе КНР

7 подписчиков

5G и ИИ трансформируют производство: опыт провинции Чжэцзян

5G и ИИ трансформируют производство: опыт провинции Чжэцзян

В оживленных производственных центрах провинции Чжэцзян (Zhejiang) происходит тихая, но глубокая революция, поскольку традиционный гул ручных сборочных линий заменяется точными, синхронизированными движениями роботизированных рук и автоматизированных управляемых транспортных средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии