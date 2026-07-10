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Царьград

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Не трогайте вещи 40 дней: священник опроверг суеверие о 40 днях:

Не трогайте вещи 40 дней: священник опроверг суеверие о 40 днях:

Священник развенчал распространенное суеверие, можно ли трогать вещи покойного.Священник Александр Трушин рассказал о самом распространенном суеверии, которое велит не трогать вещи покойного на протяжении 40 дней.

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