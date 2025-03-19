Доходы России от продажи нефти в Европу рухнули

По итогам января 2025 года суммарные объемы поставок российской нефти в страны Евросоюза (ЕС) сократились в полтора раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 505,4 миллиона евро в денежном выражении.
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