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Дочь пропавшего жителя Суджи увидела отца-пенсионера в новом видео МВД Украины

Дочь пропавшего жителя Суджи увидела отца-пенсионера в новом видео МВД Украины

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера Александра Григорьева, запомнившегося по видео с издевающимися над ним украинскими националистами, переодетыми в форму СС, предположила, что тот находится в плену у ВСУ.

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