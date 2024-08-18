Дочь пропавшего жителя Суджи увидела отца-пенсионера в новом видео МВД Украины

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера Александра Григорьева, запомнившегося по видео с издевающимися над ним украинскими националистами, переодетыми в форму СС, предположила, что тот находится в плену у ВСУ.
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