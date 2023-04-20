Политика Сегодня

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Читатели Newsweek набросились на дипломата Пристайко из-за призыва к НАТО умолять Украину

Читатели Newsweek набросились на дипломата Пристайко из-за призыва к НАТО умолять Украину

Европейские страны не хотят, чтобы коррумпированная Украина вступила в НАТО. Такое мнение выразили читатели американского издания Newsweek.

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