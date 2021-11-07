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Учительские ассоциации Тюрингии оценили подготовку школ к работе этой зимой

Учительские ассоциации Тюрингии оценили подготовку школ к работе этой зимой

Ничего кроме выдачи предложений по введению тестирования и рекомендаций по доработке систем вентиляции школьных помещений не было сделано для подготовки школ к занятиям в условиях высокого риска распространения коронавирусной инфекции этой зимой.

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