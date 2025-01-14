Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как сделать насос-мойку на шуруповерт или дрель

Как сделать насос-мойку на шуруповерт или дрель

Для этого понадобится: торцевая заглушка из ПВХ с наружным диаметром 63 мм и внутренним 56 мм; кусок трубы из ПВХ с наружным диаметром 78 мм и внутренним 73 мм; 2 хвостовика к шлангу с внешней резьбой 20 мм; пластилин для лепки; эпоксидная смола 50 грамм и отвердитель 30 грамм; краситель для эпоксидной смолы.

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Комментарии
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А Кудасов
Ничего себе самодеятельность. Такую ерунду и так запросто.
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23 час.
Добрый Кот
https://wildberries.ru/catalog/240589589/detail.aspx
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14 час.

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