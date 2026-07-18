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Царьград

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После удара по складам WB ВСУ нанесли удар по крупному пищевому холдингу

После удара по складам WB ВСУ нанесли удар по крупному пищевому холдингу

Утром 18 июля 2026 года, вскоре после ночных атак дронов ВСУ на логистические центры Wildberries в Тамбовской и Московской областях, ВСУ нанесли новый массированный удар — на этот раз по свиноводческому комплексу крупнейшего в России агропромышленного холдинга "Мираторг" в Брянской области.

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