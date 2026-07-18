После удара по складам WB ВСУ нанесли удар по крупному пищевому холдингу

Утром 18 июля 2026 года, вскоре после ночных атак дронов ВСУ на логистические центры Wildberries в Тамбовской и Московской областях, ВСУ нанесли новый массированный удар — на этот раз по свиноводческому комплексу крупнейшего в России агропромышленного холдинга "Мираторг" в Брянской области.