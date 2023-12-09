Макс Ферстаппен вручил кубок первому российскому чемпиону мира по картингу Кириллу Куцкову

Макс Ферстаппен вручил кубок первому российскому чемпиону мира по картингу Кириллу КуцковуFIA Image PoolРоссийский гонщик Кирилл Куцков получил чемпионский кубок за победу в чемпионате мира по картингу 2023 года.
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