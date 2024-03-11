NTV: второй немецкий офицер неправильно подключился к беседе об ударах по РФ

Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц, как и его коллега, который участвовал в обсуждении планов удара по Крымскому мосту, также использовал неверное подключение, но утечки разговора с его стороны не было.
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