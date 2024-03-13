Барнаульский "Сталин-центр" пригласил в гости Киркорова для зарядки патриотизмом

Киркорову напомнили, что о Сталине положительно отзываются 65% опрошенных Барнаульский "Сталин-центр" направил письмо народному артисту России Филиппу Киркорову с приглашением зайти в "правильную" дверь, сообщает политический проект в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии