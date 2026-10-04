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ВСУ убили трёх человек в Белгородской области: четверо детей ранены

ВСУ убили трёх человек в Белгородской области: четверо детей ранены

В Белгородской области за сутки при ударах ВСУ погибли три человека, ещё 12 получили ранения. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Александр Шуваев .

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