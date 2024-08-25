Болеем за Александра Никулина! ♟♟♟ С 23 по 29 августа в областной столице проходит Первенство Волгоградской области среди юношей и девушек разных возрастных категорий.
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Болеем за Александра Никулина! ♟♟♟ С 23 по 29 августа в областной столице проходит Первенство Волгоградской области среди юношей и девушек разных возрастных категорий.