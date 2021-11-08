Пушков оценил намерение США продолжить давление на Лукашенко

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление американского Госдепа, в котором сказано о намерении Соединённых Штатов Америки продолжить оказывать давление на главу Белоруссии Александра Лукашенко из-за происходящего на границе с Польшей.
Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление американского Госдепа, в котором сказано о намерении Соединённых Штатов Америки продолжить оказывать давление на главу Белоруссии Александра Лукашенко из-за происходящего на границе с Польшей.
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