Aston Martin Vanquish отмечает юбилей: представлена спецверсия Vanquish 25[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Первый Aston Martin Vanquish появился в гамме бренда в 2001 году и выпускался до 2007-го.
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