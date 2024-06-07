В Нормандии произошёл скандал на королевском уровне. Под удар угодила Брижит Макрон - королева отказалась пожимать ей руку.
Супруга Карла III сделала жену Макрона нерукопожатной
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Какие ж они мерзопакостные....все от и до!
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17 час.
ольга решетникова
По поводу заголовка: зря вы так. Никто не тискает королеву за ручку (а у Камиллы именно такой статус). Только присесть, склонить голову. За ручку можно только равным - то есть монаршим особам. И то не всем.
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9 час.
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