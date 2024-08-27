НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рязанские новости

1 подписчик

В Рязанской области наркомана осудили на 3,5 года условно

В Рязанской области наркомана осудили на 3,5 года условно

В Рязанской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Шацка, подсудимого признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх