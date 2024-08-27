В Рязанской области наркомана осудили на 3,5 года условно

В Рязанской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Шацка, подсудимого признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)