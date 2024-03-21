Власти 16 штатов США подали иск в суд против Байдена

Alex Nемо

На данный момент Байден (демократы) полностью контролируют суды практически во всех штатах и верховный суд США, так что у этих исков нет никаких перспектив быть разрешёнными до выборов президента. А там уже будет видно. Если демократы удержат Белый Дом, но сохранится тот статус в конгрессе, тот что имеется сейчас (верхняя палата - Сенат - у Демократов, нижняя - Палата Представителей - у Республиканцев), то иски испарятся как будто их и не было. Если потеряют Белый Дом, но получат большинство в Конгрессе (обе палаты), то ожидать следует 4 года полной неразберихи и хаоса по всем США. Если потеряют Белый дом и Конгресс (обе палаты), то нас всех, как впрочем и весь мир, ожидает ну очень интересное и весьма опасное время.