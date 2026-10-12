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Новости Брянска

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Прокурором Фокинского района Брянска назначен Андрей Луговой

Прокурором Фокинского района Брянска назначен Андрей Луговой

Андрей Луговой, родившийся в Клинцах в 1984 году, прошёл путь от помощника прокурора до заместителя прокурора Советского района Брянска и теперь назначен прокурором Фокинского района.

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