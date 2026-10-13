В Ингушетии мужчина, обстрелявший полицейского, мог быть под наркотиками

Мужчина, заперший жену в доме и обстрелявший полицейского из ружья, мог быть под наркотиками. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило РИА Новости.
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