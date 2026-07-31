О планах по мобилизации рассказал полпред в УрФО Артем Жога

Уральцы массово приходят на призывные пункты, чтобы отправиться на СВО. Полпред в УрФО Артем Жога принял участие в заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности, посвящённой комплектованию Вооружённых Сил России военнослужащими по контракту.