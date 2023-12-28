В России назвали сроки подорожания алкоголя

Алкоголь в российских магазинах не будет дорожать до марта 2024 года. Поставщики постараются отгружать продукцию, произведенную до Нового года, чтобы продавать спиртное по фиксированной старой цене, заявил владелец Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ) Павел Победкин.