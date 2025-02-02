Харри Кейн: «Было бы неплохо заставить замолчать тех, кто говорит только о том, что я еще не выиграл ни одного трофея»

Ранее нападающий «Баварии» забил 55 голов в Бундеслиге за 50 первых матчей – это рекорд турнира. «Есть много людей, которые на протяжении всей моей карьеры говорят только о том, что я еще не выиграл ни одного трофея.
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