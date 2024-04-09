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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болельщики кричали «Месси! Месси!», когда Роналду уходил с поля после удаления

Роналду получил красную карточку во вчерашнем матче Суперкубка Саудовской Аравии против между «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем» (1:2).

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