Православные военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в Пасхальных богослужениях

Службы прошли в Храмах городов и населенных пунктов мест базирования сил флота, а также на территории военных гарнизонов флота под руководством помощников командиров соединений по работе с верующими военнослужащими.
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