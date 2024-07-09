В Ленобласти задержали бизнесмена, чьи автобусы сгорели на КАД

Бизнесмена из Кингисеппа задержали по подозрению в поджоге собственных автобусов на КАД.8 июля, через полчаса после полуночи, на стоянке 92-го километра внутреннего участка КАД вспыхнули два стоящих рядом автобуса марки Higer.