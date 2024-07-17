Глава МИД Венгрии Сийярто высказался о покушении на Трампа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя недавнее покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, отметил, что не в первый раз за последнее время атакуют политиков, выступающих за мир.
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