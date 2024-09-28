В Шурышкарском районе пять проектов получат гранты на сумму более 17 млн рублей

Пять инициатив стали победителями шестого сезона проекта «Уютный Ямал» в Шурышкарском районе. Их авторы получат гранты, самый крупный из которых — 9,23 млн рублей — предназначен на покупку измельчителя строительного мусора.
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