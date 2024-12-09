Российский боец с оторванной рукой спас экипаж своей БМП после подрыва

В Херсонской области произошёл инцидент с участием российской боевой машины пехоты (БМП), в результате попадания противотанковой ракеты один из членов экипажа был выброшен из открытого люка, второй получил контузию, а третий, потеряв руку, сумел спасти своих товарищей.