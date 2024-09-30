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Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: «Мы продолжим развивать собственные решения, которые будут независимы от зарубежных вендоров»

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: «Мы продолжим развивать собственные решения, которые будут независимы от зарубежных вендоров»

По его словам, необходимо продвигать собственные аналитические решения и платформенные продукты, которые позволяют создавать инфраструктуру управления на базе импортозамещенного ПОЗаместитель генерального директора по развитию бизнеса «Т1 Иннотех» Андрей Гулидин в интервью BFM.

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