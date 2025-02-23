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Астрономы зафиксировали на Солнце сверхмощную вспышку

Астрономы зафиксировали на Солнце сверхмощную вспышку

Вспышка высшего балла зафиксирована на Солнце 23 февраля. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН).

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