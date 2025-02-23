Астрономы зафиксировали на Солнце сверхмощную вспышку

Вспышка высшего балла зафиксирована на Солнце 23 февраля. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН).
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