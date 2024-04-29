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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Шестнадцатилетний Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа имени Путина

Шестнадцатилетний Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа имени Путина

ГРОЗНЫЙ, 29 апреля, ФедералПресс. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил открытые соревнования по тактической стрельбе «Свои люди», которые прошли на базе Университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

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