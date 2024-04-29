Шестнадцатилетний Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа имени Путина

ГРОЗНЫЙ, 29 апреля, ФедералПресс. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил открытые соревнования по тактической стрельбе «Свои люди», которые прошли на базе Университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.
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