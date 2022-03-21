Телеканал "КРЫМ 24"

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В Гидрометцентре сообщили, когда в Крыму потеплеет

С 24 марта температура в Крыму начнёт повышаться. Об этом корреспонденту «Крым 24» сообщила начальник отдела метеопрогноза Раиса Степанова.

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