В США заявили о выпуске новейшей ядерной бомбы в мае 2025 года

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США ожидают выпуска первых образцов новейшей термоядерной бомбы B61-13 в мае 2025 года, об этом заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики Тереза Роббинс, ее слова приводит РИА Новости.